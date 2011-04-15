Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/09/2017
15:34

Viacom купил "Трёх котов"

Анимационный сериал "Три кота", принадлежащий СТС Медиа, продан компании Viacom для трансляции на канале Nick Jr. в 143 странах, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Португалию, Грецию, страны Скандинавии, Юго-восточной Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего востока, а также Индию, Австралию и Южную Корею. Права также распространяются на Россию и страны СНГ, говорится в сообщении СТС.

Старт показа начнётся уже в сентябре 2017 года. Более 100 млн зрителей увидят на канале Nick Jr. 52 эпизода (первый сезон) сериала "Три кота" продолжительностью 5 минут каждый. В английской версии сериал получил название Kid-e-Сats.

Продюсером и производителем анимационного сериала "Три кота" является студия Metrafilms. Авторы сериала - творческий дуэт режиссера Дмитрия Высоцкого и художника-постановщик Андрея Сикорского.

Студия Metrafilms - продюсерская компания, которая занимается продюсированием и производством кино, анимации, телевизионной и интернет-рекламы, а также созданием и производством специальных брендированных проектов. Существует с 1993 года. Генеральный продюсер - Артем Васильев. Фильмография компании включает более 10 полнометражных фильмов. В 2018 году ожидается выход фильмов "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Юморист" Михаила Идова. В разработке находится несколько новых анимационных и игровых сериальных проектов.

СТС Медиа управляет четырьмя телевизионными каналами в России: СТС, "Dомашний", "Че" и СТС Love; "31 каналом" в Казахстане и международной версией канала "Перец". Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Международные версии телеканалов "Dомашний" и "Перец" - в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии. Помимо телевизионных каналов "СТС Медиа" также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов: videomore.ru, ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru, Caramba TV.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100