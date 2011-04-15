Viacom купил "Трёх котов"

Анимационный сериал "Три кота", принадлежащий СТС Медиа, продан компании Viacom для трансляции на канале Nick Jr. в 143 странах, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Португалию, Грецию, страны Скандинавии, Юго-восточной Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего востока, а также Индию, Австралию и Южную Корею. Права также распространяются на Россию и страны СНГ, говорится в сообщении СТС.



Старт показа начнётся уже в сентябре 2017 года. Более 100 млн зрителей увидят на канале Nick Jr. 52 эпизода (первый сезон) сериала "Три кота" продолжительностью 5 минут каждый. В английской версии сериал получил название Kid-e-Сats.



Продюсером и производителем анимационного сериала "Три кота" является студия Metrafilms. Авторы сериала - творческий дуэт режиссера Дмитрия Высоцкого и художника-постановщик Андрея Сикорского.



Студия Metrafilms - продюсерская компания, которая занимается продюсированием и производством кино, анимации, телевизионной и интернет-рекламы, а также созданием и производством специальных брендированных проектов. Существует с 1993 года. Генеральный продюсер - Артем Васильев. Фильмография компании включает более 10 полнометражных фильмов. В 2018 году ожидается выход фильмов "Довлатов" Алексея Германа-младшего, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Юморист" Михаила Идова. В разработке находится несколько новых анимационных и игровых сериальных проектов.



СТС Медиа управляет четырьмя телевизионными каналами в России: СТС, "Dомашний", "Че" и СТС Love; "31 каналом" в Казахстане и международной версией канала "Перец". Международная версия телеканала СТС доступна в странах СНГ, в Прибалтике и других странах Европы, в Северной Америке, в Грузии, Израиле, ОАЭ, Монголии, а также в Австралии. Международные версии телеканалов "Dомашний" и "Перец" - в странах СНГ и Европы, в Прибалтике, в странах Северной Америки, в Грузии, Монголии и Австралии. Помимо телевизионных каналов "СТС Медиа" также владеет рядом цифровых развлекательных медиаактивов: videomore.ru, ctc.ru, domashniy.ru, chetv.ru, ctclove.ru, Caramba TV.



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