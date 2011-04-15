Газпром и Минэнерго Болгарии обсудили поставки российского газа

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Болгарии Теменужка Петкова рассмотрели текущие и перспективные вопросы двустороннего взаимодействия. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Особое внимание было уделено поставкам российского газа в Болгарию и его транзита через территорию республики в контексте реализации проекта "Турецкий поток".



В 2016 году Газпром поставил в Болгарию 3.18 млрд куб. м газа - на 2.1% больше, чем в 2015 году.



"Турецкий поток" — проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15.75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.





"AK&M" от 26.09.2017