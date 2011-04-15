Nordgold получил 55.01% в проекте Montagne d'Or во Французской Гвиане

Компания Nord Gold SE стала основным акционером компании Compagnie Miniere Montagne dOr (владельца золотого месторождения Montagne d’Or в Гвиане) с долей в 55.01% её капитала. Об этом говорится в сообщении Nord Gold.



Nordgold уже номинировал своих представителей в совет директоров Compagnie Miniere Montagne d’Or и получил 3 из 5 мест в совете.



Директор проектов развития Nordgold Игорь Климанов отметил: "Проект Montagne d’Or обладает высоким потенциалом и играет важную роль в портфеле развития Nordgold. Мы рады получению контролирующей доли в нём и теперь возглавим его дальнейшую разработку".



В сентябре 2013 года Nordgold получил от Columbus Gold Corp. опцион на долю в 50.01% проекта при условии подготовки ТЭО не позднее I квартала 2017 года и инвестирования как минимум $30 млн в развитие проекта. В январе 2016 года Nordgold приобрёл ещё 5% акций проекта. Во II квартале 2016 года Nordgold выполнил условие по минимальному объёму инвестиций. В I квартале 2017 года Nordgold в установленный срок подготовил позитивное экономическое обоснование проекта.



Золоторудное месторождение Montagne d'Or расположено на северо-западе Французской Гвианы. Месторождение, богатое запасами золота, пригодно для открытой отработки и отличается высококлассными металлургическими параметрами. Доказанные и вероятные минеральные запасы оценены в размере 2.745 млн унций золота с содержанием 1.58 грамм.



NordGold N.V. основана в 2010 году путём реорганизации золотодобывающего дивизиона холдинга "Северсталь". В состав компании входят 8 действующих рудников в четырёх странах: России, Казахстане, Гвинее и Буркина Фасо, а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Консолидированные запасы компании оцениваются в 23 млн тройских унций золота и 103 млн тройских унций серебра, доказанные запасы золота - 8.9 млн унций.





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