ESET представила Safetica - защиту от угроз, связанных с человеческим фактором

ESET представляет в России и СНГ новое решение "Офисный контроль и DLP Safetica" - полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав ESET Technology Alliance. Об этом говорится в сообщении ESET.



До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с бывшими и действующими сотрудниками. Решение Safetica закрывает все основные каналы утечки данных и защищает от широкого спектра угроз, обусловленных человеческим фактором, подчёркивает ESET.



Safetica предотвращает запланированные и случайные утечки информации, защищает от злонамеренных действий инсайдеров и большинства рисков BYOD, а также решает проблемы продуктивности труда персонала.



Большинство решений, обеспечивающих сохранность данных, не может установить, что сотрудник потерял интерес к текущей деятельности, ищет новую работу или получил предложение от конкурентов. Safetica не только защищает от утечек, но и выявляет подобные случаи вредоносного поведения. Руководство получает отчёты о подозрительной активности сотрудников до того, как их деятельность нанесёт реальный ущерб компании, говорится в сообщении.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 26.09.2017