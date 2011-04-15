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26/09/2017
16:40

ESET представила Safetica - защиту от угроз, связанных с человеческим фактором

ESET представляет в России и СНГ новое решение "Офисный контроль и DLP Safetica" - полнофункциональный комплекс, который закрывает широкий спектр угроз безопасности, связанных с человеческим фактором. Решение разработано чешской компанией Safetica Technologies, входящей в состав ESET Technology Alliance. Об этом говорится в сообщении ESET.

До 63% инцидентов информационной безопасности компаний связано с бывшими и действующими сотрудниками. Решение Safetica закрывает все основные каналы утечки данных и защищает от широкого спектра угроз, обусловленных человеческим фактором, подчёркивает ESET.

Safetica предотвращает запланированные и случайные утечки информации, защищает от злонамеренных действий инсайдеров и большинства рисков BYOD, а также решает проблемы продуктивности труда персонала.

Большинство решений, обеспечивающих сохранность данных, не может установить, что сотрудник потерял интерес к текущей деятельности, ищет новую работу или получил предложение от конкурентов. Safetica не только защищает от утечек, но и выявляет подобные случаи вредоносного поведения. Руководство получает отчёты о подозрительной активности сотрудников до того, как их деятельность нанесёт реальный ущерб компании, говорится в сообщении.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 26.09.2017
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