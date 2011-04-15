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26/09/2017
17:36

ВВП РФ в январе-августе вырос на 1.7%, Минэкономразвития

ВВП РФ в январе-августе вырос на 1.7% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Рост ВВП РФ в августе увеличился до 2.3% в годовом исчислении по сравнению с 1.8% в июле. Основной вклад в ускорение роста в августе внесли отрасли, которые в прошлом месяце показали слабые результаты из-за действия временных факторов, - сельское хозяйство и промышленность.

Благодаря активизации хода уборочной кампании, а также росту урожайности показатели сбора урожая сократили отставание от уровней прошлого года, а по отдельным сельскохозяйственным культурам превысили их.

Улучшение ситуации наблюдалось и в промышленности. Существенный вклад в рост ВВП продолжало вносить восстановление активности в неторгуемых секторах - строительстве, оптовой и розничной торговле, транспорте.


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