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26/09/2017
17:49

Сервис iQiyi планирует провести IPO в США в 2018 году

Принадлежащий Baidu Inc. сервис iQiyi планирует провести IPO в США в 2018 году. При размещении стоимость наиболее популярного в Китае сервиса потокового вещания, аналогичного Netflix, может быть оценена более чем в $8 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

IQiyi необходима подушка безопасности, в то время как сервис сталкивается с конкуренцией со стороны платформ, принадлежащих Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd. Baidu, которая также инвестирует значительные средства в искусственный интеллект и автономные транспортные средства, нужно покупать и создавать больше контента для поддержания своего лидерства среди онлайн-видеоплатформ, сообщают "Вести Финанс".

Качество видео является ключевым фактором для удержания пользователей и увеличения доходов от рекламы. Tencent и Alibaba заявили, что они намерены тратить больше средств на контент. Tencent, например, потратил деньги на "Игру престолов" и трансляции матчей НБА. Между тем, Baidu сокращает расходы на периферийные сервисы - от доставки еды до поездок.

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