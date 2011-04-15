Газпром проектирует новые газопроводы для газификации Карелии

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили ход выполнения Соглашения о сотрудничестве. Особое внимание было уделено развитию газификации региона. По состоянию на 1 января 2017 года уровень газификации Карелии составил 6.6%, говорится в сообщении Газпрома.



Для продолжения этой работы в 2017 году компания выделила 1 млрд руб. В частности, завершено строительство двух межпоселковых газопроводов в Олонецком районе. Ведётся проектирование газопровода-отвода "Волхов — Сегежа — Костомукша" для газификации Медвежьегорского, Сегежского муниципальных районов и Костомукшского городского округа. Разрабатывается проектная документация для сооружения трёх газопроводов-отводов, трёх газораспределительных станций и 13 газопроводов в Питкярантском, Лахденпохском и Сортавальском районах, а также пяти газопроводов — в Пудожском.



А.Миллер и А.Парфенчиков обсудили работу Газпрома по развитию региональной системы теплоснабжения. Отмечено, что компания выполнила основной объём программы реконструкции, технического перевооружения и строительства объектов теплоснабжения на территории Северного Приладожья. В 2013-2017 годах Газпром построил и реконструировал здесь запланированные 63 котельные, ведёт замену тепловых сетей.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.



"AK&M" от 26.09.2017