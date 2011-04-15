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26/09/2017
18:32

А.Михайлов попросил А.Ткачёва увеличить субсидии на приобретение аграриями отечественной сельхозтехники

Губернатор Курской области Александр Михайлов попросил министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва увеличить субсидии на приобретение аграриями отечественной сельхозтехники. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати области.

"Динамичный рост урожайности и валовых сборов продукции растениеводства, повышение экономической эффективности производства в агропромышленном комплексе Курской области во многом зависит от применения передовых агротехнологий с обновлением машинно-тракторного парка, - отметил губернатор в письме А.Ткачёву. - В рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Курской области на 2013-2020 гг." успешно реализуется подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 1432 "О предоставлении субсидий производителям сельскохозяйственной техники". С момента реализации данного постановления сельхозтоваропроизводителям Курской области поставлено техники отечественного производства с 25-ти и 15-ти процентной скидкой от стоимости предприятий-изготовителей на сумму более 4.5 млрд руб. Экономия средств хозяйствами соста вила более 1 млрд руб.".

А.Михайлов считает, что данная мера господдержки показала свою высокую эффективность, позволив многим хозяйствам области приступить к системному обновлению парка машин, выработавших ресурс, на новую производительную технику отечественного производства. Курские аграрии убедились, что продукция отечественных предприятий-изготовителей составляет достойную конкуренцию технике иностранного производства, а с учетом господдержки она дешевле иностранных машин и по этой причине активно используются данные возможности приобретения техники.


"AK&M" от 26.09.2017
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