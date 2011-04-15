Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 сентября 2017 года



"ВЫСОЧАЙШИЙ" ЗАГЛЯДЕЛСЯ НА ЧУЖОЕ ЗОЛОТО

ОН ИЗУЧАЕТ ПОКУПКУ "ЗОЛОТА КАМЧАТКИ" У ВИКТОРА ВЕКСЕЛЬБЕРГА



Как стало известно "Ъ", GV Gold (ПАО "Высочайший"), подконтрольная акционерам Ланта-банка во главе с Сергеем Докучаевым, хочет купить новые активы. В частности, GV Gold интересны "Золото Камчатки" (принадлежит "Ренове" Виктора Вексельберга) и "Лензолото" (подконтрольно "Полюсу" Саида Керимова). Ряд источников "Ъ" утверждают, что переговоры по "Золоту Камчатки" в наиболее продвинутой стадии. GV Gold пока добывает около 5 тонн золота в год, а для успешного IPO в 2018 году объемы надо увеличить до 10-15 тонн, говорят эксперты.





"ЛЮБОЙ ПОДРЫВ ДОВЕРИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ"

ПОСОЛ ГЕРМАНИИ В РОССИИ ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ И ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ЭКОНОМИКЕ





Сегодня в Берлине состоится заседание российско-германской стратегической рабочей группы по вопросам экономики и финансов - первого из двусторонних консультационных механизмов, возобновивших свою работу после конфликта вокруг Украины. О том, что радует и беспокоит немецких предпринимателей, работающих в России, а также о том, изменится ли политика Берлина в отношении Москвы после выборов, посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко.





НАДЗОР РАСТВОРЯЕТСЯ В ОБЛАКАХ

ПРОЕКТНЫЙ КОМИТЕТ РЕФОРМЫ КНД ОСВОБОДИТ ОТ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК 60% КОМПАНИЙ





На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам объявлено, что в ходе реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) по 12 видам надзора решено отнести 60% проверяемых компаний к группе низкорисковых видов деятельности. В отношении них плановые проверки не будут проводиться вообще. Лишь 1,8% проверяемых отнесены к рисковым и высокорисковым видам. Кроме того, проектный комитет реформы сообщил о том, что 30 регионов уже подключены к облачному IT-решению информсистемы КНД - в 2018 году при небольшом допфинансировании бюджетная система может сэкономить на информатизации надзора.





У КАЖДОГО БИТКОЙНА ЕСТЬ ДВЕ СТОРОНЫ

НА ОДНОГО ОБВИНЯЕМОГО В КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВЕ ПРЕТЕНДУЮТ И РОССИЯ, И США





Как стало известно "Ъ", Россия вступила в спор с США за арестованного в Греции гражданина РФ Александра Винника. Американцы требуют его выдачи по заочному обвинению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-Е. В свою очередь, российские правоохранительные органы обвиняют господина Винника в мошенничестве более чем на 600 тыс. руб. По международному законодательству Россия имеет приоритетное право на возвращение своего гражданина, тем более что Александр Винник уже согласился на добровольную экстрадицию на родину.





АРЕСТ СОРВАЛ ЮБИЛЕЙ ЭНЕРГЕТИКА

ПО РЕШЕНИЮ СУДА ДМИТРИЙ ПОНОМАРЕВ ЗАДЕРЖИТСЯ ДОМА НА ДВА МЕСЯЦА



Как стало известно "Ъ", в среду в Москве с санкции суда был помещен под домашний арест топ-менеджер En+ Group Дмитрий Пономарев, подозреваемый в особо крупном мошенничестве. Претензии следствия не имеют отношения к нынешней работе бизнесмена, которому в день ареста исполнилось 50 лет. Как считают в полиции, еще в 2011 году господин Пономарев, будучи главой ассоциации НП "Совет рынка" (регулятор энергорынков), устроил на работу жену заместителя директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича. Женщина, полагает следствие, на работу не ходила, но исправно получала зарплату.





ФНС ВЫСТАВИЛА СЧЕТ СБЕРБАНКУ

ОНИ СПОРЯТ ОБ ОБЯЗАННОСТИ СПИСЫВАТЬ НАЛОГИ



Банки могут обязать взыскивать с личных счетов предпринимателей задолженность по налогам. Именно об этом в суде спорит Сбербанк с налоговой службой (ФНС), которая обвинила кредитную организацию в недобросовестном поведении. Банкиры считают, что не должны выполнять функции налоговиков в отношении своих клиентов, однако опасаются негативных последствий данного судебного прецедента.





НАДЗОР ИДЕТ ВА-БАНК

ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДОМ "ФК ОТКРЫТИЕ" СТАНЕТ АННА ОРЛЕНКО



Постепенно формируется новый руководящий состав санируемого банка "ФК Открытие". Как выяснил "Ъ", с нового года первым зампредом кредитной организации может стать Анна Орленко, которая сейчас возглавляет департамент банковского надзора ЦБ. В руководстве банка нужен специалист, который умеет "разгребать" проблемы и разбираться в их причинах, указывают источники "Ъ". Выходцы же из ВТБ 24, которые придут в банк вместе с Михаилом Задорновым, займут в "ФК Открытие" другие ключевые позиции.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 28.09.2017