Дайджест газеты "Ведомости" от 28 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 сентября 2017 года.





"МОЯ УЛИЦА" СНОСИТ МОСКВЕ БАШНИ



Оборудование сотовых компаний может быть демонтировано с мачт освещения в центре Москвы. Связь точно ухудшится, предупреждают операторы.



К следующему вторнику, 3 октября, "Моссвет" и Объединенная энергетическая компания (ОЭК) должны проработать вопрос о расторжении договоров аренды опор наружного освещения (т. е. фонарных столбов) для размещения телекоммуникационного оборудования. Это сказано в письме, направленном департаментом ЖКХ Москвы в эти организации (с ним ознакомились "Ведомости"). Письмо отправлено.



Расторгать договоры надо с учетом необходимости демонтажа оборудования по программе "Моя улица" в Центральном административном округе (ЦАО), говорится в документе. По подсчетам чиновника профильного ведомства, на мачтах в центре Москвы установлено около 90% базовых станций.





ЭКОНОМИЯ В ДОЛГ



Снижение ставок позволит российским компаниям сэкономить на обслуживании долга 2,5% ВВП, подсчитал "Сбербанк CIB". Облигаций будет размещаться гораздо больше.



В обзоре анализировали весь совокупный корпоративный долг, т. е. кредиты и облигации (как на внешнем, так и на внутреннем рынке)", - объясняет главный стратег "Сбербанк CIB" Андрей Кузнецов. Сейчас долг российских компаний составляет почти 70% ВВП. Экономия в 2,5% ВВП произойдет по сравнению с 2015 г., когда ставки были на пике, по конец 2017 г., говорит он. Выгода, по его словам, будет достигнута "в основном за счет рефинансирования старых кредитов (тем более что долгов свыше трех лет у российских компаний не много), а также выкупа старых выпусков облигаций и размещения новых, по новым ставкам".





"ВИМ-АВИА" ПОЛУЧИТ ПОМОЩЬ



"ВИМ-авиа" может получить свыше 500 млн руб. из федерального бюджета для выплаты долгов по зарплатам и за топливо. Но спастись перевозчику это все равно не поможет.



"ВИМ-авиа" получает поддержку и ожидает в ближайшем будущем серьезных поступлений из федерального бюджета, рассказали источники "Ведомостей". Только в среду авиа-компания получила 55 млн руб. субсидий от Росавиации за перевозку пассажиров на Дальний Восток - в этот же день 60 млн руб. были направлены на погашение долгов по зарплатам, говорит собеседник "Ведомостей". В конце октября могут быть получены субсидии за перевозку в сентябре, хотя сумма будет меньше, добавляет он."С авиакомпанией заключен договор на субсидированные перевозки на 254 млн руб., за фактически выполненные полеты уже выплачено 215 млн руб.", - подтверждает представитель Росавиации.Еще почти 500 млн руб. "ВИМ-авиа" должна получить в качестве возврата НДС за III квартал.





"ХОРОШИЙ ФИНН ВЕРИТ В ЗАКОН И В ТО, ЧТО ВСЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО"





Кай Мюккянен, министр внешней торговли и развития Финляндии, дал эксклюзивное интервью "Ведомостям".



В Финляндии Кая Мюккянена считают одним из главных специалистов по России. Министр внешней торговли прежде успел поработать в Санкт-Петербурге в East Office of Finnish Industries - Восточном представительстве финской промышленности, которое в 2008 г. cоздали 19 ведущих финских корпораций для поддержки бизнеса в России. На этой службе он хорошо изучил трудности, с которыми сталкиваются у нас иностранные компании, в том числе с коррупцией и бюрократией, для которых он деликатно использует эвфемизм "неправильные вещи". Это не перевод - интервью "Ведомостям" Мюккянен дает по-русски.



Министр в который раз повторяет, что санкции и контрсанкции почти не коснулись финских компаний, их проблема в последние годы - падение рубля и пошатнувшееся благосостояние россиян, которые стали экономить. Для Финляндии это болезненно: в 2012-2013 гг. на соседнюю Россию приходилось почти 14% общего товарооборота, а в 2015-2016 гг. показатель ушел вниз до 8,5% (см. график). Однако, Мюккянен оптимистичен: в этом году основания для этого дают промежуточные результаты экспорта-импорта, опубликованные таможенной службой, а финские эксперты улучшили прогноз по российскому рынку.





ВЕЛИКИЕ СНИЖЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ



Что человечество сделало правильно, чтобы резко снизить преступность.



На прошедшей в начале сентября в Кардиффе ежегодной конференции Европейского общества криминологов собрались социологи, юристы, экономисты, политологи, географы, химики, лингвисты и многие другие ученые. Обсуждаемые темы разнились: убийства, наркотики, торговля людьми, виктимология, пространственные и временные модели преступности, гендерные аспекты насилия, ювенальная юстиция, работа полиции (policing), жизнь в тюрьме, умные города и контроль за преступностью в них и т. д. Но лейтмотивом почти всех докладов было плохо скрываемое сожаление по поводу относительно недавнего феномена (последние 25 лет) - так называемого великого снижения преступности (great crime drop). Все эти годы оно озадачивает исследователей в развитых странах, являясь одновременно радостью и горем для ученых: преступлений становится меньше, снижается общественная значимость криминологических исследований и, как следствие, финансирование научных разработок.





ДОУЧИЛИСЬ ДО КРИЗИСА



Школьное образование во всем мире переживает кризис, заявил Всемирный банк, особенно в развивающихся странах.



Дети все больше времени проводят в школе - в развивающихся странах среднее количество проведенных в школе лет с 1950 по 2010 г. выросло с 2 до 7,2 - но выйдя за ее стены, многие из них не в состояние даже правильно посчитать сдачу в магазине или прочитать рецепт лечащего врача, отмечает он в своем докладе. И это при том, что жителям стран с более слабой экономикой нужно значительно больше знаний и навыков, чтобы преуспеть в жизни, отмечается в документе. В школе часто не происходит именно обучения, констатирует Всемирный банк. Не говоря о том, что попасть в школу для многих детей проблема - в силу бедности, этнической принадлежности, пола, инвалидности, проживания в стране с военно-политическим конфликтом. Проведя несколько лет в школе, дети не приобретают базовых навыков по чтению и счету.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.09.2017