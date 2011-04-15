Повтор! Правительство Китая одобрило покупку CEFC доли в Роснефти

Компания CEFC получила предварительное одобрение от властей Китая на покупку доли в Роснефти за $9.1 млрд. Это произошло через неделю после объявления о сделке, передаёт Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.



"Можно считать, что после предварительного одобрения от Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, государство дало сделке зелёный свет", — заявил агентству представитель отрасли, знакомый с решением китайского правительства.



Как напоминает RNS, китайская CEFC выкупит у консорциума QIA и Glencore 14.16% акций Роснефти. Консорциум принял решение продать часть акций в связи с издержками на обслуживание кредита, который был взят для первоначальной покупки акций.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.





"AK&M" от 27.09.2017