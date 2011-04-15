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28/09/2017
09:16

Повтор! Инфляция в РФ с 19 по 25 сентября была нулевой, с начала года составила 1.7%

Инфляция в РФ с 19 по 25 сентября была нулевой, с начала года составила 1.7%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 1.6%, рыба мороженая, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сметана, чай и пшено – на 0.2-0.3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2.3%, крупу гречневую – на 0.6%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.9%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки – 2.0-3.6%. В то же время помидоры стали дороже на 1.3%.

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0.1%.

"AK&M" от 27.09.2017
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