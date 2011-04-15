В столичном регионе с начала года обнаружено более 2.5 тыс. случаев хищения электроэнергии

Специалисты ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" с начала 2017 года обнаружили более 2.5 тыс. случаев незаконного пользования электроэнергией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОЭСК.



За период с января по сентябрь энергетики компании составили более 2.1 тыс. актов о безучётном потреблении электроэнергии. По подсчётам энергетиков, с нарушениями правил учёта было потреблено более 720 млн кВт ч. Такого объёма электроэнергии было бы достаточно, чтобы обеспечить электроснабжение подмосковной Коломны, включая всю промышленную инфраструктуру, в течение двух лет.



Ещё более 350 актов составлено в адрес потребителей, пользующихся электроэнергией в отсутствии договора энергоснабжения. Согласно документам, с начала года объём бездоговорного потребления превысил 335 млн кВт ч.



При обнаружении несанкционированного потребления электроэнергии, в соответствии с постановлением Правительства РФ N 442 от 4 мая 2012 года, виновник получает внушительный счёт на оплату незаконно потребленных киловатт, стоимость которых существенно превосходит стоимость законно потреблённого электричества. Кроме того, недобросовестные потребители снижают уровень надёжности и качество электроснабжения населения и предприятий столичного региона.



ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК, ИНН 5036065113) - крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая компания России, входит в тройку ведущих энергокомпаний страны. МОЭСК обслуживает 98% потребителей Москвы и 95% потребителей на территории Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспортировке электроэнергии потребителям и техприсоединение к электрическим сетям.



В состав компании входит 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49.99 тыс. МВА, свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79.3 тыс. км кабельных сетей. Основными акционерами МОЭСК являются ПАО "Российские сети" (50.9%), ЗАО "Лидер" (17.6%), АО "Газпромбанк" (9.77%), ООО "УК "Агана" (6.19%) и ООО "ОЭК-Финанс" (5.05%).



Чистая прибыль МОЭСК и её ДЗО за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 53.27% до 2.865 млрд руб. с 1.869 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.7% до 72.395 млрд руб. с 67.218 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 30.24% до 7.385 млрд руб. с 5.67 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 61.54% до 4.404 млрд руб. с 2.726 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 14.07% до 18.455 млрд руб. с 16.179 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МОЭСК за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 36.02% до 1.009 млрд руб. с 741.593 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 6.23% до 70.657 млрд руб. с 66.515 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 23.28% до 4.858 млрд руб. с 6.332 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 18.09% до 2.457 млрд руб. с 2.08 млрд руб.



"AK&M" от 28.09.2017