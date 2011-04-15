Правительство планирует выдавать льготные кредиты иностранным покупателям российских автомобилей

Правительство РФ планирует выдавать льготные кредиты для иностранных покупателей российских автомобилей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом говорится в материалах аналитического агентства "Автостат".



"Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать - это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке - льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам. То есть, иностранным потребителям российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков", - сказал министр.



Он также отметил, что рассчитывает на эффективность этой меры, с учётом увеличения объёмов экспорта российских автомобилей. Объём экспорта автокомпонентов из России составил $1 млрд, что является рекордным показателем. По его словам, в будущем году российское правительство выделит 30 млрд руб. для поддержки этой сферы.



По мнению директора по развитию экспорта отраслей Российского экспортного центра (РЭЦ) Марии Зазулинской, программа льготного кредитования автомобилей российского производства на зарубежных рынках обеспечит дополнительную загрузку мощностей в России и повысит объёмы экспорта.



Как считают в РЭЦ, экспортный потенциал у автопрома высокий, особенно в отдельных сегментах. Речь идет о грузовой технике, в частности, о "КАМАЗе", о коммерческой технике (например, "ГАЗель Next" группы ГАЗ), а также о производстве таких глобальных производителей, как Ford с их "Транзитами" и Mercedes-Benz с их микроавтобусами.



"Неплохой потенциал также у легковых автомобилей - сейчас они в целом соответствуют мировым трендам, особенно в эконом-классе. Речь идет как о продукции глобальных производителей, локализовавших свои производства на территории России, так и о российских брендах, например, АвтоВАЗе (LADA Vesta). То есть, в целом по автопрому можно констатировать, что сегодня мы конкурентны по цене и не уступаем зарубежным аналогам по техническим характеристикам", - заявила М.Зазулинская.







"AK&M" от 28.09.2017