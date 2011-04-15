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28/09/2017
11:38

Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 9.49%

Альфа-Банк снизил ставки по ипотечным кредитам в среднем на один процентный пункт. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь минимальная ставка по ипотеке составляет 9.49%, с первоначальным взносом от 15% и сроком кредита - до 30 лет. Ставки - фиксированные и не зависят от срока кредита и размера первоначального взноса. Банк предлагает несколько типов ипотечных программ: рефинансирование ипотеки других банков, ипотека на приобретение готового жилья и ипотека на новостройки.

АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Прямыми акционерами ОАО "Альфа-Банк" являются российская компания ОАО "АБ Холдинг", которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited, в распоряжении которой имеется менее 1% акций банка.

Бенефициарами банковской группы в составе консорциума "Альфа-Групп" являются 6 физических лиц (Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Александр Кнастер, Андрей Косогов).

Чистая прибыль группы "Альфа-Банк" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла в 2.7 раза до $436 млн.


"AK&M" от 28.09.2017
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