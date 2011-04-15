ВИМ-Авиа получит 500 млн руб. из бюджета в качестве возврата НДС за третий квартал 2017 года. Об этом сообщает газета "Ведомости".



Именно такую сумму ВИМ-Авиа пыталась получить в виде кредита, а после отказа у компании возникли проблемы с аэропортом "Домодедово" из-за задолженности.



Кроме того, Росавиация сообщила, что с авиакомпанией заключен договор на субсидированные перевозки на 254 млн рублей, за фактически выполненные полеты уже выплачено 215 млн руб.



Для перевозки всех пассажиров с уже купленными билетами ВИМ-Авиа необходимо около 800 млн руб., сообщают "Вести.Финанс".



ВИМ-Авиа приостановила выполнение чартерных рейсов в понедельник, 25 сентября, из-за финансовых проблем и недостатка оборотных средств. До этого рейсы авиакомпании неоднократно задерживались как в российских, так и в зарубежных аэропортах.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки - более 50 городов по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



Пассажиропоток авиакомпании "ВИМ-Авиа" в январе-августе 2017 года вырос на 31.4% до 1.834 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 54.4% до 4.948 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел упала на 1 п.п. до 76.1%. Объём перевозки грузов и почты вырос в 2.8 раза до 11.659 тыс. т.





"AK&M" от 28.09.2017