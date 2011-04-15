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28/09/2017
11:23

Е.Нагорная может купить киргизскую сотовую компанию

Фонд по управлению государственным имуществом Киргизии начал переговоры с Еленой Нагорной по продаже государственной доли акций ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom). Об этом сообщает издание knews.kg.

Компанию неоднократно выставляли на торги, однако ни одна из крупных телекоммуникационных организаций не проявляла интерес к MegaCom.

По данным фонда, Е.Нагорная документально подтвердила, что готова выложить за 100% акций компании 13.5 млрд сомов (почти $200 млн). Сверх этой суммы потенциальный покупатель должен будет оплатить комиссионный сбор в размере 7% от суммы продажи, это еще 945 млн сомов. В итоге сумма сделки составит почти 14.5 млрд сомов.

На официальном сайте потенциального покупателя ЗАО "Альфа Телеком" указано, что Е.Нагорная занималась проектами, связанными в основном с продуктами питания и грузоперевозками. Основное направление, которое сегодня развивает Е.Нагорная, - это импорт в Россию чая и кофе из стран Африки.


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