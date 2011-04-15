Совет директоров АЛРОСА одобрил покупку 8.2% в ангольской "Катоке"

Наблюдательный совет АЛРОСА одобрил увеличение доли компании в уставном капитале горнорудного общества "Катока" (Республика Ангола) до 41%. Об этом сообщается в материалах АЛРОСА.



Российская компания приобретет 8.2% уставного капитала ГРО по цене $70 млн.



Мощности ГРО "Катока" включают две обогатительные фабрики общей производительностью более 10 млн т руды в год. Запасы Катоки оценены в 60 млн карат алмазов, а годовой объем добычи превышает 6 млн карат.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.







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