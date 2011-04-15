ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию энергоцентр в Коми мощностью 75 МВт

ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию новый объект генерации в Республике Коми - энергоцентр "Ярега" мощностью 75 МВт, сообщается на сайте нефтяной компании.



В состав нового объекта входят три блока суммарной установленной мощностью 75 МВт и паропроизводительностью 121 т/ч. Строительство энергоцентра позволит обеспечить растущие потребности в электроэнергии и паре стратегического Ярегского месторождения, повысить эффективность его разработки и надежность энергоснабжения.



Разработку проекта и его реализацию осуществило ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") с применением основного оборудования отечественного производства и инновационных технологий на всех этапах строительства.



Ярегское нефтяное месторождение, открытое в 1932 году, расположено в южной части Тимано-Печорской провинции, в 20 км от Ухты. Это крупнейшее месторождение высоковязкой нефти ЛУКОЙЛа является единственным в России, где добыча нефти ведется шахтным способом.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 90.7% до 201 млрд руб. со 105.4 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 10.9% до 2790.8 млрд руб. Показатель EBITDA в первом полугодии 2017 года вырос до 386.7 млрд руб.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.





"AK&M" от 28.09.2017