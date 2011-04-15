АСВ подало заявление о банкротстве ВИМ-Авиа

Мосстройэкономбанк (М Банк) в лице конкурсного управляющего госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" подал иск в Арбитражный суд Татарстана о признании авиакомпании "ВИМ-Авиа" банкротом. Соответствующее заявление размещено в картотеке арбитражных дел.



Заявление подано 27 сентября. Банк просит взыскать с должника 88.3 млн руб.



Накануне начались аресты самолетов авиакомпании за долги - в Турции, России, Бельгии.



28 сентября Министерство транспорта сообщило, что самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа" продолжат регулярные полеты до 15 октября, с 16 октября перевозки прекратятся. Купившие билет смогут вернуть деньги.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки - более 50 городов по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



Пассажиропоток авиакомпании "ВИМ-Авиа" в январе-августе 2017 года вырос на 31.4% до 1.834 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 54.4% до 4.948 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел упала на 1 п.п. до 76.1%. Объём перевозки грузов и почты вырос в 2.8 раза до 11.659 тыс. т.





"AK&M" от 28.09.2017