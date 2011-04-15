АК Барс Банк снизил ставки по программам ипотечного кредитования до 9.9% годовых

В АК Барс Банке ставка по ипотеке при покупки первичного и вторичного жилья составляет от 9.9% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Наряду с базовыми программами действует и акция "Ставка мечты", по которой ипотеку на покупку жилья можно оформить по ставке от 8% годовых.



В банке действует несколько базовых ипотечных программ на покупку первичного жилья на этапе строительства, а также вторичного жилья - квартир, жилых домов и "таунхаусов" с земельным участком.



Минимальная сумма кредита по программам составляет 500 тыс. руб., первоначальный взнос от 10%.



Программа банка "Рефинансирование ипотечных кредитов" позволит погасить ипотечные кредиты в других банках по сниженной ставке 9.9% годовых.



ПАО АКБ "АК Барс" (ИНН 1653001805) образовано в 1993 году, является универсальным банком, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Власти Татарстана контролируют 96% акций банка.





"AK&M" от 28.09.2017