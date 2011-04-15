Чистая прибыль ВТБ по МСФО за восемь месяцев составила 68.7 млрд руб.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за восемь месяцев 2017 года выросла в 2.6 раза до 68.7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Чистые процентные доходы составили 307.1 млрд руб., увеличившись на 11.3%. Чистые комиссионные доходы выросли на 20.5% до 60 млрд руб.



Совокупные расходы группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, составили 110.6 млрд руб., снизившись на 21.9%.



По состоянию на 31 августа 2017 года совокупные активы группы ВТБ составили 12752.1 млрд руб., увеличившись на 1.3% с начала 2017 года. Достаточность капитала первого уровня достигла 13% (12.9% на 31 декабря 2016 года), общая достаточность капитала - 14.6% (14.6% на 31 декабря 2016 года).



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2% соответственно.





"AK&M" от 28.09.2017