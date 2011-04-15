РусГидро опровергло заявления о нецелевом расходовании средств на Дальнем Востоке

ПАО "РусГидро" опровергло заявления СМИ о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на строительство новых энергообъектов Дальнем Востоке. Об этом говорится в официальном комментарии компании.



В ряде СМИ 26 сентября была опубликована информация с цитатой председателя комитета Госдумы России по энергетике П.Завального в отношении РусГидро и его оценкой ситуации по строительству тепловых станций на Дальнем Востоке. Компания заявляет, что данная информация не соответствует действительности.



Утверждение о нецелевом использовании средств является необоснованным. Контроль расходования бюджетных средств на всех этапах реализации проектов осуществляет Счётная палата РФ. Как в 2013 году, так и во всех последующих контрольных мероприятиях, в том числе при последней выездной проверке, проводившейся в течение 9 месяцев 2017 года, ведомство не выявило нарушений, указывающих на нецелевое использование бюджетных средств.



Общий объём инвестиций, необходимых для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке, в том числе инвестиций в создание внеплощадочной инфраструктуры, составляет порядка 120 млрд руб. Для реализации проектов из бюджета РФ было выделено 50 млрд руб., и все они направлены на строительство этих объектов.



Кроме того, более 33 млрд руб. финансируется за счёт НДС, возмещённого с капзатрат и доходов от размещения временно свободных средств на депозитах, а существенная доля инвестиций (37 млрд руб.) покрывается за счёт собственных и заёмных средств РусГидро.



Для максимальной прозрачности расходования бюджетных средств было заключено соглашение с Минэкономразвития, Минэнерго и Сбербанком, установившее порядок контроля строительства и использования бюджетных средств.



В целях организации надлежащего контроля в РусГидро создан уникальный механизм банковского и инженерного контроля, который позволяет государству в постоянном режиме оценивать и анализировать ход реализации проектов, проверять эффективность капитальных вложений, оперативно отслеживать финансовые потоки и осуществлять контроль за целевым использованием средств.



Перенос сроков ввода объектов вызван объективными и во многом не зависящими от РусГидро причинами, в том числе отсутствием на момент принятия Госдумой решения о выделении средств прошедшей экспертизу проектной документации, определяющей сроки и стоимость проектов, а также предбанкротным состоянием основного генподрядчика и банкротством двух проектных организаций в ходе строительства.



Кроме того, на перенос сроков повлияли затруднения, связанные с поставками основного оборудования (замена оборудования в рамках импортозамещения, задержка ввоза импортного уникального оборудования, обусловленная международными экономическими санкциями).



Менеджментом РусГидро, невзирая на сложные условия, приняты необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего использования бюджетных средств, подчёркивает компания. В настоящее время Благовещенская ТЭЦ уже введена в эксплуатацию, Якутская ГРЭС-2 находится в высокой степени готовности, её ввод запланирован на текущий год. В активной фазе строительства находятся первая очередь Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 38.9 ГВт. Станции группы "РусГидро" в первом полугодии 2017 года увеличили выработку электроэнергии на 0.7% до 63.535 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Размер уставного капитала компании - 386.255 млрд руб. По состоянию на 28 февраля 2017 года РФ принадлежало 66.8312% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 30.4579% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за первое полугодие 2017 года по МСФО снизилась на 12.45% до 22.303 млрд руб. с 25.475 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка (с учётом госсубсидий) уменьшилась на 3.44% до 187.654 млрд руб. со 194.34 млрд руб., прибыль от операционной деятельности выросла на 10.75% до 36.041 млрд руб. с 32.542 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 9.96% до 30.889 млрд руб. с 34.305 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 7.3% до 51.547 млрд руб. с 48.02 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 16.38% до 23.771 млрд руб. с 28.426 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 1.78% до 58.231 млрд руб. с 57.211 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 1.21% до 30.824 млрд руб. с 31.201 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.44% до 30.881 млрд руб. с 34.482 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 1% до 39.109 млрд руб. с 38.711 млрд руб.



"AK&M" от 28.09.2017