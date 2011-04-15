СК РФ задержал гендиректора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России задержан гендиректор ВИМ-Авиа Александр Кочнев, а также главный бухгалтер компании Екатерина Пантелеева. Об этом говорится в сообщении СК.



Топ-менеджеры авиакомпании задержаны в рамках уголовного дела о хищении ВИМ-Авиа денежных средств пассажиров.



В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.



Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и по имеющейся у следствия информации находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения.



В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, и обстоятельств преступления.



ВИМ-Авиа приостановила выполнение чартерных рейсов в понедельник, 25 сентября, из-за финансовых проблем и недостатка оборотных средств. До этого рейсы авиакомпании неоднократно задерживались как в российских, так и в зарубежных аэропортах.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки - более 50 городов по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



Пассажиропоток авиакомпании "ВИМ-Авиа" в январе-августе 2017 года вырос на 31.4% до 1.834 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 54.4% до 4.948 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел упала на 1 п. п. до 76.1%. Объём перевозки грузов и почты вырос в 2.8 раза до 11.659 тыс. т.







"AK&M" от 28.09.2017