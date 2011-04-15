Fortum подписала соглашение с E.ON о приобретении доли в Uniper

Fortum Corporation и E.ON SE подписали соглашение о заключении сделки купли-продажи 46.65% доли в компании Uniper в рамках публичного предложения о поглощении в начале 2018 года. Об этом говорится в сообщении Fortum.



Стоимость акций будет соответствовать цене добровольного предложения, которое Fortum сделает всем акционерам Uniper - 22 евро за акцию компании, включая ожидаемые дивиденды Uniper за 2017 год в размере 0.69 евро на одну акцию. Оплата будет произведена денежными средствами.



Цена предложения на 36% превышает стоимость акций Uniper до начала распространения на рынке информации о потенциальной сделке в начале мая.



Стоимость 46.65% доли в Uniper, которой владеет E.ON, составляет 3.76 млрд евро. Весь объём оферты оценивается в 8.05 млрд евро за все размещённые акции Uniper.



Порог минимального принятия для признания оферты состоявшейся не установлен.



Предложение подлежит согласованию с контролирующими органами.

В соответствии с условиями соглашения, если E.ON не станет продавать свою долю в Uniper, Fortum имеет право продать E.ON все акции, приобретённые в рамках оферты и сверх того право на компенсацию от E.ON в размере не менее 20% стоимости доли E.ON в Uniper, отмечается в сообщении.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"