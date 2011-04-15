Долг контрагентов волгоградского филиала МРСК Юга превысил 10 млрд руб.

Задолженность контрагентов волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" за услуги по передаче электроэнергии превысила 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Крупнейшие должники - МУПП "ВМЭС", ПАО "Волгоградэнергосбыт", ВОАО "Химпром", металлургический завод "Красный Октябрь".



Так, сумма долга ВМЭС в настоящее время составляет уже 3.8 млрд руб. Гарантирующий поставщик Волгоградэнергосбыт задолжал 3.6 млрд руб. Платежи за услуги по передаче электроэнергии со стороны этой компании осуществляются в счёт погашения просроченной задолженности, образованной с ноября 2012 года. При этом недоплата по текущим обязательствам за услуги по передаче электроэнергии неизбежно приводит к росту дебиторской задолженности.



Химпром должен 1.1 млрд руб. Ещё один недобросовестный плательщик - завод "Красный Октябрь" - за 2009-2011 годы накопил задолженность в размере 500 млн руб. и с октября 2012 года полностью прекратил платежи в адрес МСРК Юга. С прошлого года электроснабжение промышленного гиганта осуществляется через энергосбытовую компанию ООО "ЭСК "Лидер", которая, в свою очередь, за этот период увеличила задолженность на 160 млн руб. Таким образом, суммарная задолженность за услуги по передаче электроэнергии, оказанные заводу "Красный Октябрь", составила 700 млн руб.



Огромные долги крупных потребителей перед МРСК Юга ведут к негативным последствиям для населения, добросовестных плательщиков, промышленного комплекса региона, подчёркивают в компании. В сложившейся ситуации энергетики вынуждены оптимизировать технические решения, сокращать ремонтную программу и обслуживать дорогостоящие кредиты, возникшие по причине неплатежей.



Тем самым недобросовестные контрагенты препятствуют развитию и модернизации электросетевого комплекса региона. Ряд районов, и особенно отдаленные населённые пункты, имеют высокий процент износа оборудования и остро нуждаются в новых центрах питания для развития промышленности, туризма, нового жилья.



Для решения указанной проблемы МРСК Юга предпринимает весь комплекс предусмотренных законом мероприятий: с должниками ведётся досудебная работа, разрабатываются соглашения, подаются исковые заявления в суд на взыскание задолженности, вводится режим ограничения подачи электроэнергии, направляются обращения в органы исполнительной власти.



ПАО "МРСК Юга" (ИНН 6164266561) зарегистрировано 28 июня 2007 года в Ростове-на-Дону. Компания была образована в рамках реализации очередного, инвестиционного этапа реформирования РАО "ЕЭС России", в ходе которого произошло разукрупнение межрегиональных распределительных сетевых компаний. В состав МРСК Юга вошли: ПАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго" ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Калмэнерго".



Уставный капитал МРСК Юга составляет 6.118 млрд руб., он разделён на 61178139417 обыкновенных именных акций номиналом 0.1 руб. каждая. ПАО "Российские сети" владеет 60.64% акций МРСК Юга.



Чистый убыток группы "МРСК Юга" по МСФО в первом полугодии 2017 года сократился в 2.37 раза до 117.556 млн руб. с 278.061 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 10.42% до 16.64 млрд руб. с 15.071 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 98.66% до 1.497 млрд руб. с 753.369 млн руб., прибыль до налогообложения составила 125.69 млн руб. против убытка в 540.536 млн руб. годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МРСК Юга" по РСБУ в первом полугодии 2017 года составила 26.32 млн руб. против убытка в 751.331 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.47% до 16.593 млрд руб. с 15.021 млрд руб., прибыль от продаж - на 28.77% до 2.267 млрд руб. с 1.76 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 40.699 млн руб. против убытка в 736.703 млн руб. за аналогичный период 2016 года.



"AK&M" от 28.09.2017