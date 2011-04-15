Дайджест газеты "Ведомости" от 29 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 29 сентября 2017 года.





"СТАРАЮСЬ ПОБОЛЬШЕ НАКОПИТЬ КАПИТАЛ"



Самый титулованный российский хоккеист в NHL Евгений Малкин рассказывает о своей карьере, победах, призовых, рекламных контрактах и воспитании юных спортсменов.



На следующей неделе в Северной Америке стартует очередной сезон в самой сильной хоккейной лиге мира - NHL. Самый титулованный российский хоккеист за океаном, Евгений Малкин, вместе со своей командой Pittsburgh Penguins будут пытаться в третий раз подряд завоевать главный приз турнира - Кубок Стэнли. В активе воспитанника магнитогорского хоккея уже три победы в Кубке Стэнли (до Малкина подобное удавалось лишь трем россиянам: Сергею Брылину, Игорю Ларионову и Сергею Федорову), но три раза подряд одной команде кубок не удавалось выиграть с начала 80-х годов прошлого века, когда доминировала New Your Islanders. В карьере Малкина много эпизодов, которые отлично смотрелись бы в голливудском байопике.





РОССИЯ ДОЗРЕЛА ДО НОВОГО РЕКОРДА



Россия ставит сельскохозяйственные рекорды: будет самый большой урожай, самый большой экспорт - и запасы останутся самые большие.



Россия в 2017 г. соберет рекордный в истории урожай зерна, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев: больше, чем в 1978 г., когда было собрано 127 млн т. Речь только о РСФСР, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, во всем СССР в тот год собрали 237 млн т.



Сентябрьская оценка "Совэкона" - 133 млн т, из них 81,1 млн т пшеницы, у "Прозерна" - 132,2 млн и 80,3 млн т, у ИКАР - 132-133 млн и 82-83 млн т. Минсельхоз США (USDA) в сентябре повысил прогноз на 5,3 млн т: 125,3 млн т, из них 81 млн т пшеницы, но USDA не учитывает Крым и зернобобовые.





"ВИМ-АВИА" ПОДВЕЛ ФЛОТ



К коллапсу "ВИМ-авиа" мог подтолкнуть не только демпинг, но и неэффективное использование парка. Не летала почти треть ее самолетов.



На выходных 10-я по количеству перевезенных пассажиров в России авиакомпания "ВИМ-авиа" чуть не встала из-за отсутствия средств. Лишь только помощь государства, туроператоров, других авиакомпаний и аэропорта "Внуково" позволила вывезти некоторых пассажиров перевозчика и частично возобновить полеты самой "ВИМ-авиа".Как выяснили "Ведомости", причиной коллапса среди прочего могло быть и неэффективное использование самолетов. У "ВИМ-авиа" в парке, по данным Росавиации, 29 самолетов: 17 широкофюзеляжных (Boeing 777, Boeing 767 и Airbus 330) и 12 узкофюзеляжных (Airbus 319, Boeing 757 и Boeing 737).





ВЫСОКАЯ КУХНЯ ДЛЯ "АШАНА"



Ресторатор Андрей Деллос, владеющий престижными московскими ресторанами "Турандот" и "Кафе Пушкинъ", стал поставщиком готовой еды в "Ашан".



ООО "Фастлэнд" Андрея Деллоса стало поставщиком готовой еды в магазины "Ашан", рассказали представители обеих компаний.



Сотрудничество "Ашана" и "Фастлэнда" началось в апреле 2017 г., когда компания стала одним из победителей тендера сети. В конце июня состоялась первая поставка в магазин. Деллос - основатель ресторанного холдинга Maison Dellos, наиболее известный благодаря популярным ресторанам "Кафе Пушкинъ".





БАНКИ НАШЛИ В СЕБЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ



Промсвязьбанк скупает свои субординированные бонды: он собрал уже 37% выпуска и готов продолжать.



Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов с погашением в 2019 г., следует из сообщения банка на Ирландской бирже. В результате он увеличил свою долю до 37%, или до $105,3 млн. В сентябре Промсвязьбанк выкупал на открытом рынке свои субординированные еврооблигации с погашением в ноябре 2019 г., подтвердила пресс-служба банка, добавив, что банк располагает адекватным запасом ликвидности для этого. Цель выкупа - снизить процентные расходы от обслуживания дорогих субординированных евробондов, объясняет представитель Промсвязьбанка. Купон по этим бумагам составляет 10,2% годовых, по новым - 8,75%.





ПОД ЗЕМЛЮ И НА КРЫШУ



Инженер из Казани завоевал Москву необычными экскурсиям, начав бизнес с $10.



Студент строительного факультета Айрат Багаутдинов в 19 лет начал проводить экскурсии для друзей по родной Казани. Когда служил в армии, руководство поручало ему показывать город заезжим военачальникам. Переехав в столицу, Айрат организовал проект "Москва глазами инженера", который зарабатывает в теплый сезон 2 млн руб. в месяц и собирает около 3000 туристов. Багаутдинов стал водить людей в места, которые не были широко известны массовой публике, - в дом Наркомфина, Шуховскую башню, Хлебозавод N 9. В его экскурсиях теория инженерии сочетается с интересными историческими и архитектурными подробностями.





САЛАТ ИЗ БОМБОУБЕЖИЩА



В мегаполисах появляется все больше городских фермеров. Они используют новые технологии для создания компактных умных ферм.



Ряды растений в розоватом свете в здании склада в Нидерландах, за которыми ухаживают работники в белых халатах, скорее напоминают декорации к научно-фантастическому фильму, чем ферму. И в самом деле, стоящий за этим стартап PlantLab предпочитает называть себя компанией-разработчиком, а не агрофермой. "Было совершенно очевидно, что к процессу выращивания применимы математические модели", - говорит Ард Рейджтенбаг из PlantLab. Растущий интерес к сбору и анализу данных побудил основателей PlantLab заняться поиском оптимальных условий для выращивания растений. Они разработали и поставляют так называемые модули для выращивания, а также программное обеспечение и инструкции по выращиванию. Их ноу-хау рассчитанов на сельское хозяйство в городе.





В РОССИИ МЕСТАМИ НЕ ХВАТАЕТ ВАЛЮТЫ



Во вторник российские банки заняли рекордный объем долларов.

Во вторник российские банки заняли рекордный объем долларов через операции валютного свопа с ЦБ - $1,5 млрд, следует из статистики регулятора. На сегодняшнем депозитном аукционе казначейства банкам также пришлось побороться за валюту - спрос на нее составил $1,8 млрд при лимите в $1 млрд. В аукционе принимали участие три банка, их заявки были удовлетворены, отчиталось казначейство.



Несколько дней назад был также всплеск активности в валютном репо между банками, свидетельствуют несколько участников денежного рынка. Скорее всего, спрос на эти операции был у единичных участников, которым понадобилась валюта, предполагают игроки рынка.





ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ШВЕЙЦАРИЯ



Как на примере отношения к пенсионной реформе проявляется разница между двумя государствами.



Швейцарские граждане сказали нет и большинством голосов (52,7%) отклонили новую пенсионную реформу, которую предложили власти страны. Референдум по этому вопросу состоялся в минувшее воскресенье. Основной пункт предлагавшейся реформы - увеличение размера взносов в фонд так называемой первой опоры (аналог социальной пенсии в России) на 0,3% и снижение тарифа взносов в фонд "второй опоры" (аналог пенсионных накоплений в России) с 6,8 до 6%.



Конечно, россияне могут подумать, что результаты голосования выглядят логичными, поскольку население никогда не выскажется против своих финансовых интересов. Но в Швейцарии все не так просто. Например, в 2016 г. граждане Конфедерации проголосовали против гарантированного безусловного дохода в 2500 франков (около 150 000 руб. по текущему курсу) ежемесячно каждому жителю государства.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 29.09.2017