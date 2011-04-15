Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 сентября 2017 года



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПОДДЕРЖАТ ЗА СЧЕТ САХАЛИНА

НАЛОГИ ОТ СРП-ПРОЕКТОВ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНЫ



Как выяснил "Ъ", по инициативе вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, правительство собирается забрать у Сахалина в федеральный бюджет несколько десятков миллиардов рублей в год - большую часть налогов, которые регион получает с проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Эти средства затем могут быть направлены на докапитализацию Фонда развития Дальнего Востока и, возможно, напрямую другим субъектам этого федерального округа. Такой подход отражает изменившееся отношение к потребностям Дальнего Востока, который вынужден изыскивать внутренние ресурсы в условиях продолжающейся бюджетной консолидации.





НАЗАД К РАО "ЕЭС РОССИИ"

ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЕЕ РЫНОЧНОЙ



Попытка создать в России энергорынок, предпринятая при реформе РАО ЕЭС, может завершиться провалом. Новые нерыночные механизмы - надбавки для новой генерации и компенсации проблемным регионам - к 2023 году будут формировать уже до 70% цены на мощность для потребителей. Дополнительная нагрузка на потребителей может вырасти почти до 1 трлн руб. в год. На этом фоне все новые регионы просят вывести их с энергорынка и вернуть тарифы. В отрасли говорят, что ситуация с надбавками уже похожа на финансовую пирамиду, и в какой-то момент на очередные льготы у рынка не хватит средств. Тогда, по мнению экспертов, эксперимент можно будет заканчивать и переходить на ручное управление.





СИТИБАНК ЧИСТИТ ПОРТФЕЛЬ

НА РЫНКЕ СЧИТАЮТ ЭТО ПОДГОТОВКОЙ К УХОДУ ИЗ РФ



Новая стратегия Ситибанка, дочерней структуры американской Citigroup, привела к оттоку розничных клиентов. За два года их число сократилось на 40%, а подразделений - вдвое. В Ситибанке объясняют это переходом в цифровые каналы и расчисткой портфеля от пассивных клиентов. Эксперты же сходятся во мнении, что сокращение бизнеса направлено на то, чтобы в случае санкций или иных внешних причин быстро и безболезненно свернуть бизнес в России.





НЕДОСЫПАНИЕ РАБОТНИКОВ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ КОМПАНИЯМ



Работодатели в России условно переплачивают 190 млрд руб. в месяц зарплаты из-за снижения эффективности своих невыспавшихся сотрудников, следует из опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. Речь идет о потенциальном размере переплат, которые работодатели вынуждены совершать за неэффективно потраченное рабочее время своих плохо отдохнувших работников.





ПРОКУРАТУРА НЕ ПОМОГЛА БЫВШЕМУ ФИНДИРЕКТОРУ ИЗБЕЖАТЬ АРЕСТА

ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ ЕЩЕ ОДИН ФИГУРАНТ ДЕЛА ЭКС-РУКОВОДСТВА СУ-155



Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы арестовал еще одного фигуранта дела, возбужденного в отношении руководства крупной строительной компании СУ-155,- бывшего финансового директора компании Сергея Мурашко. Ему, как и генеральному директору компании Александру Мещерякову, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при строительстве жилых комплексов. Прокуратура, как и в случае с гендиректором, вновь выступила против ареста фигуранта. Надзорное ведомство уже опротестовало в Мосгорсуде судебное решение.





ММК ПРОКАТИТСЯ ДО ПЕРМИ

ГРУППА МОЖЕТ КУПИТЬ ЛЫСЬВЕНСКИЙ МЕТЗАВОД



Российские металлурги возвращаются в фазу сделок M&A, скупая за долги проблемные активы. Как стало известно "Ъ", вслед за "Северсталью", забравшей долг Яковлевского рудника, ММК Виктора Рашникова готовится приобрести Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ) в Пермском крае. Завод на 360 тыс. тонн проката в год начал модернизацию на кредиты, и источники "Ъ" не исключают, что сделка может пройти за переуступку долгов ЛМЗ (около 5 млрд руб.), отмечая перспективность сегмента проката с покрытиями.





РОССИЙСКИЕ РАДИОТОЧКИ НЕ ПОДОШЛИ АМЕРИКАНСКИМ КВАРТИРАМ

ГЛАВА РСВО ИГОРЬ ЗОРИН ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ



Руководитель Россвязи Олег Духовницкий отреагировал на представление прокурора, вынесенное в связи нарушением антикоррупционного законодательства гендиректором ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" Игорем Зориным. Как стало известно "Ъ", господин Зорин уволен со своего поста в связи с утратой доверия. Ранее его заподозрили во владении недвижимостью в Майами на $9 млн.





ТРУДНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ПЕРЕВОДА

ДОГНАЛИ ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ



В схеме централизованного раскрытия данных о корпоративных действиях обнаружилось уязвимое место - предоставление информации для иностранных акционеров на английском языке. Устранить его планируется в ходе реализации проекта "единого окна" раскрытия - путем стандартизации сообщений о существенных фактах, поступающих через учетную систему. Но это не решит проблему объемных документов, которые нельзя структурировать,- годовых отчетов, описаний сделок и т. п.





АТОМНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ ТРЕБУЮТ МЕСТА

"АТОМФЛОТ" ВЫБИРАЕТ ВЕРФЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАВУЧЕГО ДОКА



Как выяснил "Ъ", ФГУП "Атомфлот" ищет исполнителя заказа на строительство плавучего дока для ремонта строящихся атомных ледоколов ЛК-60. Но не исключено, что строительство дока будет отдано иностранцам: по данным "Ъ", с Балтийским заводом ФГУП пока не сошелся в цене, а выбор верфей для такого проекта ограничен недостроенной "Звездой" и заводом "Залив" в Крыму. В итоге контракт ценой около 8 млрд руб. могут получить верфи Китая, Германии и Хорватии.





СИГАРЕТАМ НАШЛИ МАРКИРОВЩИКА

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ОБОРОТОМ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ "РОСТЕХ" И USM HOLDINGS



Как стало известно "Ъ", оператором пилотного проекта маркировки сигарет, который должен начаться в 2018 году, может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), учрежденный летом при участии "Ростеха" и USM Holdings. ЦРПТ заканчивает разработку софта для желающих участвовать в пилоте. Свою готовность уже подтвердили несколько табачных производителей и дистрибуторы их продукции.





"МЕГАПРОЕКТЫ В АРКТИКЕ БЕЗ ПРЯМОГО УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА НЕВОЗМОЖНЫ"

ГЛАВА "АТОМФЛОТА" ВЯЧЕСЛАВ РУКША О ТОМ, ЧЕМ ЛЕДОКОЛЫ ПОХОЖИ НА ТРУБОПРОВОДЫ





Несмотря на санкции, остановившие ряд нефтегазовых проектов в российской Арктике, грузопоток по Северному морскому пути продолжает расти. ФГУП "Атомфлот" (в составе "Росатома") в этих условиях намерен обновлять старый ледокольный флот. Но возможности бюджета по финансированию строительства атомных ледоколов ограничены. О том, почему ключевыми клиентами ФГУПа вместо "Норильского никеля" стали НОВАТЭК и "Газпром нефть", опасна ли для бизнеса ориентация на долгосрочные контракты по вывозу моногрузов, и о том, что ледоколы конкурируют не с другими судоходными компаниями, а с трубопроводами, "Ъ" рассказал гендиректор "Атомфлота" Вячеслав Рукша.





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"AK&M" от 29.09.2017