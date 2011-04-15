Аэрофлот заявил, что не претендует на активы ВИМ-Авиа

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" опровергает любые высказывания журналистов о том, что компания ведёт борьбу за активы ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа". Об этом говорится в заявлении Аэрофлота в ответ на опубликованную некоторыми СМИ информацию о том, что между участниками авиарынка началась борьбы за активы и слоты ВИМ-Авиа.



Аэрофлот заявляет, что ему не интересны ни самолёты, ни маршрутная сеть, ни другие активы авиакомпании ВИМ-Авиа.



Авиакомпания "ВИМ-Авиа" осуществляет полёты по 11 внутренним и 16 международным направлениям. К настоящему времени общая задолженность авиакомпании за выполненные работы, оказанные услуги по поставке авиационных горюче-смазочных материалов, по аэропортовому и наземному обеспечению полётов составляет порядка 1.3 млрд руб. В связи с этим аэропорты отказываются обслуживать самолёты авиакомпании.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки - более 50 городов по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



Пассажиропоток авиакомпании "ВИМ-Авиа" в январе-августе 2017 года вырос на 31.4% до 1.834 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 54.4% до 4.948 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел упала на 1 п.п. до 76.1%. Объём перевозки грузов и почты вырос в 2.8 раза до 11.659 тыс. т.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в январе-августе 2017 года вырос на 14.5% до 21.794 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 17.15% до 2.89 млрд руб. с 2.467 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.93% до 234.86 млрд руб. с 223.824 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась в 3.02 раза до 7.697 млрд руб. с 23.25 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 32.57% до 5.537 млрд руб. с 8.211 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 48.7% до 15.403 млрд руб. с 30.035 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 6.8 п.п. до 6.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 9.19 раза до 872.003 млн руб. с 8.014 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 2.08% до 198.187 млрд руб. со 194.15 млрд руб., убыток от продаж - в 5.72 раза до 10.233 млрд руб. с 1.788 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 5.75 раза до 2.092 млрд руб. с 12.028 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"