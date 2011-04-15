ММК может купить Лысьвенский метзавод

ММК готовится приобрести Лысьвенский металлургический завод (ЛМЗ) в Пермском крае. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Завод на 360 тыс. т проката в год начал модернизацию на кредиты, и источники газеты не исключают, что сделка может пройти за переуступку долгов ЛМЗ (около 5 млрд руб.). Один из них утверждает, что стороны подписали предварительные документы, и ММК подала ходатайство в ФАС.



Другой собеседник издания добавляет, что сейчас в интересах ММК идет due-diligence актива.



Начальник управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова подтвердила, что служба 17 августа получила ходатайство ММК, но продлила его рассмотрение для анализа конкурентной среды. Гендиректор УК ЛМК (управляет ЛМЗ) Андрей Дейнеко отказался от комментариев. В ММК заявили, что "регулярно проводят мониторинг рынка M&A и, как неоднократно заявляли, готовы обсуждать приобретение перспективных активов, которые могут дать синергию".



Лысьвенский метзавод мощностью 360 тыс. т проката в год - единственный в РФ производитель металла с электролитически нанесенным цинковым покрытием и проката с многослойным декоративным покрытием, говорится на сайте завода. Основные покупатели - автопром (в частности, АвтоВАЗ), стройиндустрия и машиностроение.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.



Чистая прибыль ММК по МСФО в первом полугодии 2017 года составила $538 млн, что на 10.7% больше уровня аналогичного периода 2016 года. Показатель EBITDA (скорректированный на результат от продажи пакета акций FMG в 2016 году) за отчётный период вырос на 29.2% до $907 млн, выручка увеличилась на 37.8% до $3.586 млрд.





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