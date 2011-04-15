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29/09/2017
11:34

Кабмин утвердил Стратегию повышения финансовой грамотности

Правительство РФ утвердило Стратегию повышения финансовой грамотности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия определяет основные направления государственной политики в области повышения финансовой грамотности на среднесрочный период.

Цель стратегии - создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счёт использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества.

Стратегией, в частности, предусматриваются расширение охвата и качества финансового образования и информирования граждан в этой области, обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов, разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности граждан, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, формирования социально ответственного поведения участников финансового рынка.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. На первом этапе (2017-2019 годы) будет разработан и реализован комплекс мер в рамках основных задач государственной политики в области повышения финансовой грамотности.

На втором этапе (2020-2023 годы) будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан в соответствии с целевыми показателями.

Полномочия по мониторингу и контролю реализации стратегии закреплены за Минфином.


"AK&M" от 29.09.2017
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