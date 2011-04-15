МОЭК начала подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, единая теплоснабжающая организация Москвы) 28 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОЭК.



Включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением правительства Москвы. В соответствии с графиком, в первую очередь подача теплоносителя обеспечивается всем потребителям социальной и жилищной сферы, затем - на промышленные предприятия и в офисные здания.



В зоне теплоснабжения МОЭК находится более 70 тыс. зданий, из которых около 33 тыс. - жилые дома. В ходе подготовки к отопительному сезону компания провела ремонтные и профилактические работы на объектах централизованной системы теплоснабжения. В частности, к работе в осенне-зимнем периоде подготовлено около 15.6 тыс. км. тепловых сетей и 10.058 тыс. тепловых пунктов.



МОЭК осуществляет теплоснабжение на основании договоров, заключённых с юридическими лицами (управляющими компаниями и другими) и не несёт ответственности за состояние теплосетей непосредственно в зданиях и жилых домах, отмечается в сообщении.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 90.048%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль МОЭК за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 35.93% до 7.79 млрд руб. с 5.731 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 13.46% до 79.991 млрд руб. с 70.504 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 5.76% до 8.111 млрд руб. с 7.669 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 15.19% до 8.212 млрд руб. с 7.129 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.33% до 14.729 млрд руб. с 14.118 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МОЭК за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 84.53% до 6.128 млрд руб. с 3.321 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 10.68% до 74.983 млрд руб. с 67.746 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.33 раза до 7.173 млрд руб. с 3.077 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.87% до 6.198 млрд руб. с 4.463 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 7.76% до 13.186 млрд руб. с 12.236 млрд руб.



"AK&M" от 29.09.2017