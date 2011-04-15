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29/09/2017
12:20

"Высочайший" ведёт переговоры о покупке "Золота Камчатки"

GV Gold (ПАО "Высочайший") ведёт переговоры о покупке новых активов, сообщает газета "Коммерсант". В частности, GV Gold интересны "Золото Камчатки" (принадлежит "Ренове" Виктора Вексельберга) и "Лензолото" (подконтрольное "Полюсу" Саида Керимова).

Ряд источников газеты утверждают, что переговоры по "Золоту Камчатки" в наиболее продвинутой стадии. GV Gold пока добывает около 5 т золота в год, а для успешного IPO в 2018 году объёмы надо увеличить до 10–15 т, говорят эксперты.

Глава набсовета "Золота Камчатки" Игорь Дибцев отметил: "Качество активов компании и прогресс, достигнутый, в частности, за последние полтора года, безусловно, привлекают крупных отраслевых игроков. Ряд из них проявляет интерес и к приобретению бизнеса, но говорить о конкретике на данном этапе неуместно".

В "Полюсе" отказались от комментариев.
GV Gold (ПАО "Высочайший") - входит в топ-10 ведущих золотодобывающих предприятий России. По итогам 2016 года компанией произведено 5.1 т (164 тыс. унций) золота. Запасы GV Gold составляют 10.4 млн унций золота. Выручка компании в 2016 году составила 13.6 млрд руб., чистая прибыль - 6.4 млрд руб.


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