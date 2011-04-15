Банк "Русский Стандарт" представляет новый вклад "Пенсионный"

Специально ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, банк Русский Стандарт запускает новый вклад "Пенсионный!" с выгодной процентной ставкой и удобными условиями для сбережения и накопления денежных средств. Об этом говорится в сообщении агентства.



По вкладу предусмотрена привлекательная процентная ставка - до 8.25%, ежемесячная выплата процентов, а также возможность пополнения. Минимальная сумма вклада - 10 тыс. руб., сумма пополнения не ограничена.



Вклад открывается в рублях на 181, 360, 720 дней, по окончании срока его можно продлить. Оформить вклад "Пенсионный!" можно в отделениях банка "Русский Стандарт" при предъявлении пенсионного удостоверения.



Новый вклад пополнит депозитную линейку банка "Русский Стандарт", которая сегодня представлена 3 пополняемыми вкладами ("Пополняемый", "Удобный", "Рантье") и одним непополняемым ("Максимальный доход"). Вклады, открытые в банке "Русский Стандарт", являются надёжным способом сохранить и преумножить накопления.



АО "Банк "Русский стандарт" (ИНН 7707056547) основано в 1999 году. После того как в конце июля 2006 года IFC вышла из капитала банка, его единственным бенефициаром является Рустам Тарико. Чистая прибыль банка "Русский Стандарт" в первом полугодии 2017 года по РСБУ составила 6.2 млрд руб. против убытка в 6.9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.



"AK&M" от 29.09.2017