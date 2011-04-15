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29/09/2017
13:57

ФК "Открытие" и Бинбанк могут быть проданы на бирже, сообщила Э.Набиуллина

Акции ФК "Открытие" и Бинбанка после санации могут быть проданы на бирже. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

"Ещё раз: нам не нужен один единственный стратегический какой-то крупный инвестор. Мы как раз хотим сделать эти банки публичными настолько, чтобы было публичное размещение, чтобы массовые инвесторы, было им это интересно", — сказала глава ЦБ РФ.

"Скорее всего, вот такое публичное размещение, да, акций", — указала глава ЦБ, отвечая на вопрос журналиста, идёт ли речь о продаже этих банков через IPO.

Как напоминает RNS, финансовое оздоровление "ФК Открытие" началось 30 августа, в 21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка. В обоих случаях основным инвестором банков станет сам регулятор с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

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