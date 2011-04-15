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29/09/2017
14:30

Форбанк поглощает один из первых алтайских банков - "Народный земельно-промышленный банк"

КБ "ФорБанк" начал процедуру реорганизации в форме присоединения к себе алтайского АО "Народный земельно-промышленный банк" (НЗПБ). Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

В середине сентября общее собрание акционеров НЗПБ единогласно проголосовало за присоединение к Форбанку.

К концу июля этого года крупные аукционеры НЗПБ продали пакеты акций: ЗАО "Научно-производственный концерн "Алтай"" — 35.19%, ЗАО "Источник плюс" — 11.12%, научно-производственное предприятие "Бийскфизтех" — 6.04%, Любовь Жаркова — 17.8%, Юрий Лобыкин — 9.8%. Сейчас алтайский банк находится под контролем владельцев и топ-менеджеров Форбанка. На них приходится 89.67% уставного капитала, сообщает газета "Коммерсант".

Оба банка основаны в Алтайском крае: Народный земельно-промышленный банк — в 1994 году в Бийске, Форбанк — в 1992 году в Барнауле, но три года назад после смены состава акционеров Форбанк изменил место регистрации с Барнаула на Москву.

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