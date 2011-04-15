КАМАЗ в октябре повысит зарплату на 6%

С 1 октября будет проведена индексация тарифов и окладов работников группы технологической цепочки ПАО "КАМАЗ" на 6%. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Решение о повышении заработной платы сотрудников было принято гендиректором КАМАЗа Сергеем Когогиным и руководством профкома компании в целях соблюдения социальных гарантий и установленных на 2017 год нормативов на оплату труда.



Первую повышенную зарплату камазовцы получат 14 ноября, говорится в сообщении.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 990 млн руб. против убытка в 1.93 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 31.96% до 62.315 млрд руб. с 47.222 млрд руб., операционная прибыль составила 2.34 млрд руб. против убытка в 1.454 млрд руб. за аналогичный период 2016 года, прибыль до налогообложения - 1.507 млрд руб. против убытка в 2.237 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая КАМАЗа по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 15 раз до 419 млн руб. с 27.5 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 26% до 57.59 млрд руб. с 42.3 млрд руб. годом ранее.





"AK&M" от 29.09.2017