В.Путин отправил в отставку губернатора Красноярского края В.Толоконского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Об этом свидетельствует сообщение, размещённое на сайте Кремля.



В.Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. Окончил общеэкономический факультет Новосибирского института народного хозяйства и аспирантуру в Новосибирском государственном университете. В 1981-1991 годах работал на руководящих должностях в Новосибирском облисполкоме. В 1991-1993 годах - заместитель председателя Новосибирского горисполкома, в 1993-1999 годах - мэр Новосибирска, в 2000-2010 годах - губернатор Новосибирской области, в 2010-2014 годах - полномочный представитель Президента РФ Сибирском федеральном округе, с сентября 2014 года - губернатор Красноярского края.





"AK&M" от 29.09.2017