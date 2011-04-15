МТС приостановили предоставление услуг связи в Туркменистане

ПАО "МТС" (ХО "МТС-Туркменистан") вынуждено приостановило предоставление услуг связи в Туркменистане с 00:00 29 сентября 2017 года в связи с действиями государственной компании электросвязи "Туркментелеком" по отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Об этом говорится в сообщении МТС.



В настоящее время МТС продолжают вести переговоры с регулирующими органами Туркменистана о получении разрешений на использование частот, а также о выделении государственными органами и государственными компаниями Туркменистана иных ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи.



Лицензия на оказание услуг связи в Туркменистане действует до 26 июля 2018 года. На конец II квартала 2017 года МТС обслуживали в Туркменистане 1.7 млн абонентов. По итогам 2016 года выручка МТС в Туркменистане составляла 260.2 млн манат, показатель OIBDA составлял 93.7 млн манат. Доля этих показателей в общих показателях Группы МТС за 2016 год составляет 1.15% и 1.06% соответственно.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Чистая прибыль группы МТС по МСФО за II квартал 2017 года выросла на 62.6% до 14.7 млрд руб. с 9.1 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась на 0.7% до 106.8 млрд руб. со 106.1 млрд руб., показатель OIBDA - на 8.2% до 44 млрд руб. с 40.7 млрд руб.







"AK&M" от 29.09.2017