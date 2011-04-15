МегаФон закрыл книгу заявок по облигациям БО-001Р-03 объёмом 15 млрд руб.

ПАО "МегаФон" закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-03 объёмом 15 млрд руб. по ставке 7.85% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.



Серия облигаций размещена в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы - 4-00822-J-001P-02E), зарегистрированной 20 апреля 2016 года. Номинальная стоимость выпуска облигаций - 1 тыс. руб., цена размещения - 100% от номинала. Срок обращения - 5 лет, оферты не предусмотрены. По результатам букбилдинга ставка купона была зафиксирована на уровне 7.85% годовых. Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование общекорпоративных целей компании и рефинансирование текущего долга. Организаторами сделки выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Россельхозбанк и Юникредит банк. Агент по размещению - Газпромбанк. Ожидается, что расчёты по сделке будут проведены 9 октября 2017 года.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Прибыль ПАО "Мегафон" за I квартал 2017 года по МСФО упала в 2.1 раза до 4.179 млрд руб. с 8.766 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15% до 86.254 млрд руб. с 75.15 млрд руб. Операционная прибыль составила 13.364 млрд руб. против 15.56 млрд руб. (-1%). Прибыль до налогообложения упала в 2.12 раза до 5.396 млрд руб. с 11.429 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2 раза до 5.169 млрд руб. с 12.014 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.7% до 68.944 млрд руб. с 69.453 млрд руб., валовая прибыль - на 22% до 22.575 млрд руб. с 29.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 6.451 млрд руб. с 15.356 млрд руб. годом ранее.







"AK&M" от 29.09.2017