Акционеры Роснефти утвердили выплату дивидендов за первое полугодие в размере 40,6 млрд руб. из расчёта 3.83 руб. на одну размещённую акцию

Акционеры Роснефти утвердили выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года в размере 40.6 млрд руб. из расчёта 3.83 руб. на одну размещённую акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



"Такое решение принято в рамках новой дивидендной политики НК "Роснефть", согласно которой целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от прибыли общества по МСФО, а целевая периодичность дивидендных выплат НК "Роснефть" - не менее двух раз в год", - говорится в сообщении компании.



Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов установлена 10 октября 2017 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 15 ноября 2017 года.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.











"AK&M" от 29.09.2017