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29/09/2017
17:57

Кабмин внёс в Госдуму проект федерального бюджета на три года

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Об этом говорится в сообщении кабинета министров.

Доходы бюджета в 2018 году запланированы в 15257.8 млрд руб., в 2019 году - 15554.6 млрд руб., в 2020 году - 16285.4 млрд руб. Расходы в 2018 году должны составить 16529.2 млрд руб., в 2019 году - 16373.7 млрд руб., в 2020 году - 17155.3 млрд руб. Дефицит в 2018 году - 1271.4 млрд руб., в 2019 году - 819.1 млрд руб., в 2020 году - 869.9 млрд руб.


"AK&M" от 29.09.2017
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