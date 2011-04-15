Гендиректором ВИМ-Авиа стал экс-глава Трансаэро

Гендиректором ВИМ-Авиа стал Александр Бурдин, говорится в сообщении авиакомпании.



А.Бурдин с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года, после приостановки операционной деятельности Трансаэро, занимал пост гендиректора авиакомпании.



"Александр Бурдин приходит в авиакомпанию "ВИМ-Авиа" в составе сильной команды экспертов в сфере управления, обладающих значительным и успешным опытом действий в кризисных ситуациях. С сегодняшнего дня все подразделения авиакомпании ВИМ-Авиа усилены новыми квалифицированными руководящими кадрами", - подчёркивается в сообщении.



Авиакомпания "ВИМ-Авиа" осуществляет полёты по 11 внутренним и 16 международным направлениям. К настоящему времени общая задолженность авиакомпании за выполненные работы, оказанные услуги по поставке авиационных горюче-смазочных материалов, по аэропортовому и наземному обеспечению полётов составляет порядка 1.3 млрд руб. ВИМ-Авиа приостановила выполнение чартерных рейсов 25 сентября 2017 года.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки - более 50 городов по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



Пассажиропоток авиакомпании "ВИМ-Авиа" в январе-августе 2017 года вырос на 31.4% до 1.834 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 54.4% до 4.948 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел упала на 1 п.п. до 76.1%. Объём перевозки грузов и почты вырос в 2.8 раза до 11.659 тыс. т.





"AK&M" от 29.09.2017