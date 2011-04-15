Дайджест газеты "Ведомости" от 2 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 2 апреля 2018 года.







РЕГИОНАМ - ЛЬГОТЫ. МОСКВЕ - НАЛОГ



Минфин предлагает поддержать региональные авиарейсы за счет Москвы. Авиакомпаниям это обойдется в 17 млрд рублей ежегодно, часть затрат они переложат на потребителей



Минфин предлагает обнулить НДС на внутренние авиаперевозки, совершаемые между региональными аэропортами, и поднять ставку налога до 18% для рейсов через Москву. Об этом говорится в письме от 28 марта помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову. "Ведомости" ознакомились с содержанием документа,.



Благодаря обнулению НДС на немосковских маршрутах авиакомпании выиграют около 12 млрд руб., но из-за роста налога на московских линиях потеряют порядка 29 млрд руб. в год, говорит близкий к Минтрансу человек.



Обнулить НДС на немосковских рейсах ради поддержки прямых региональных перелетов попросил президента России Владимира Путина в прошлом году владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.





СУММИРУЯ ПРЕТЕНЗИИ



Близкие отношения с вице-премьером Аркадием Дворковичем не защитили Зиявудина Магомедова от уголовного преследования



Если верить следователям, арест братьев стал точкой в длинной истории отношений "Суммы" с государством, которая зрела много лет и дозрела только сейчас, когда назначения в новый состав путинского кабинета ждет давний друг Зиявудина Магомедова, его однокурсник вице-премьер Аркадий Дворкович.



Жесткий сценарий выбивается из практики дел против фигурантов списка Forbes последних лет. Евтушенков, Каменщик были под домашним арестом. Но не очевидно, что дело Магомедова ударит не только по ожидающему переназначения вице-премьеру, но и по Медведеву, членом команды которого считают Дворковича. Почему, читайте в "Ведомостях".





ПОЖАРНАЯ ОТСТАВКА



Отставка Тулеева на фоне трагедии в Кемерове не станет прецедентом. Кремль решил дать его преемнику больше времени на подготовку к выборам



Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию. Ранее близкий к Кремлю собеседник "Ведомостей" говорил, что трагедия в "Зимней вишне" лишь отсрочит намеченный на эту весну сценарий отставки Тулеева. В свою очередь Путин на встрече с инициативной группой кемеровчан сказал, что кадровые решения не принимаются "под камеры" и нужно дождаться итогов расследования.



До сих пор Кремль почти всегда так и поступал, исключение - отставка главы Ингушетии Мурата Зязикова в 2008 г. на фоне протестов, вызванных убийством оппозиционера Магомеда Евлоева в 2008 г.



Эта отставка лишь выглядит как уступка общественности, но на самом деле ею не является, объясняет он, поскольку вопрос о губернаторе необходимо было закрыть уже в этом году (из-за болезни Тулеева), решили поторопиться, чтобы у нового человека было больше времени подготовиться к выборам.





ВТОРОЙ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ



Carprice вышел на второе место по продажам подержанных машин. Сервис онлайн-аукционов подержанных автомобилей обогнал всех, кроме "Рольфа"



В 2017 г. оборот сервиса онлайн-аукциона автомобилей с пробегом Carprice вырос на 60% по сравнению с 2016 г. и составил 32 017 шт., подсчитали аналитики журнала "Автобизнесревю", это второй показатель в России.



Первым с 1,5-кратным отрывом идет лидер авторынка - холдинг "Рольф": он продал 48 158 подержанных машин. 3-е место - у казанского "Транстехсервиса": 30 741 автомобиль.



Прямой конкурент Carprice - сервис Cartarget (использует схожую модель продаж, но работает только с февраля 2017 г.) продал в 2017 г. 1531 автомобиль.





"СИСТЕМА" СОЗДАЕТ ФОНДЫ ДЛЯ НОВЫХ СДЕЛОК



АФК "Система" создает фонды для управления новыми активами. Компания Владимира Евтушенкова будет стремиться в каждый из них привлечь сторонних инвесторов



Совет директоров "Системы" в субботу одобрил новую концепцию развития корпорации, представленную новым президентом Андреем Дубовсковым. Об этом "Ведомостям" сообщил источник.



Нынешняя структура управления активами (пять инвестиционных портфелей, управляемых вице-президентами АФК) будет упразднена. Взамен будут созданы фонды, руководить которыми будут управляющие партнеры. Планируется, что фонды будут инвестировать как в контрольные, так и в неконтрольные пакеты акций компаний, но не меньше 25% и "Система" будет не единственным пайщиком фондов.





СКВЕРНЫЙ ЗАПАХ ПОЛИТИКИ



Свалки становятся проблемой для Кремля. Экологические протесты выходят с местного на федеральный уровень



На воскресный митинг в Волоколамске против свалки "Ядрово" собралось, по разным оценкам, от 6500 до 7000 человек - больше, чем и 3 марта (около 5000), и 29 марта (6000). Население Волоколамска, по официальным данным, - менее 21 000 человек.



Мусорная тема возникла не так давно, объясняет бывший федеральный чиновник: "Появилось новое законодательство, регионы должны принять территориальные схемы обращения с отходами, выбрать региональных операторов. Идет формирование рынка.



В ситуации с Волоколамском виновато окружение президента - готовя прямую линию, оно зацепилось за тему мусорных полигонов, чтобы поторопить процессы строительства заводов, тогда президент и велел закрыть свалку в Балашихе, считает собеседник, близкий к администрации президента. Надо было сначала подготовить инфраструктуру.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 30.03.2018