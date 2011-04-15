Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 апреля 2018 года





БАНКИ ПЕРЕСЧИТАЛИ СМС

РАСХОДЫ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ МОГУТ ВЫРАСТИ ВО МНОГО РАЗ



Спор банков с сотовыми операторами продолжается - на днях банкиры вновь пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на повышение тарифов на СМС-сообщения. Кредитные организации посчитали, что рост стоимости СМС приведет к увеличению их расходов на информирование клиентов в 2018 году, уже сейчас достигающих 30-40 млрд руб., в 1,5-2 раза. Пока ФАС разбирается с жалобами, банкиры оптимизируют расходы на СМС, сокращая длину сообщений, частоту их рассылки, внедряя новые каналы информирования.





ТОКЕН УКРЕПЯТ РУБЛЕМ

МИНКОМСВЯЗЬ РАЗРАБОТАЛА ПРАВИЛА ICO



Минкомсвязь подготовила требования к выпуску цифровых токенов: среди прочего организаторов ICO предлагают обязать использовать деньги от продажи токенов для обеспечения возможности их обратного выкупа у инвесторов по номинальной цене. Выполнение этих обязательств будут контролировать аккредитованные Минкомсвязью компании. Эти меры могут отпугнуть желающих провести ICO в России, предупреждают участники рынка.





"ЯХТУ СТАЛИНА" ОСТАВЯТ В МОСКВЕ

КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ ВЫКУПАЕТ ТЕПЛОХОД ПОД СВОЙ МУЗЕЙ



ФГБУ "Канал имени Москвы" выкупит за 20 млн руб. у Московского речного пароходства (МРП) теплоход "Максим Горький", построенный в 1934 году и известный как "яхта Сталина". Судно планируется отреставрировать, пришвартовать в московском парке Горького и сделать из него музей, посвященный истории канала. ФГБУ намерено найти внешнего инвестора, который вложит в модернизацию еще 50 млн руб., но неясно, удастся ли вернуть средства. Так, в МРП идею "судна-музея" сочли хорошей, но лишь в качестве "образовательного проекта".





ЗАПРАВЛЕНЫ В ПЛАНШЕТЫ АГЕНТСКИЕ ПРОДАЖИ

НПФ "САФМАР" СДЕЛАЛ СТАВКУ НА ТЕХНОЛОГИИ



НПФ "Сафмар" готов начать широкое привлечение клиентов, чтобы сохранить рыночную долю в условиях конкуренции с НПФ Сбербанка. Как стало известно "Ъ", "Сафмар" тестирует новые технологии - его агенты получат планшеты, с помощью которых граждане, согласившиеся перейти в новый фонд, смогут сами подать заявление на перевод через сайт Пенсионного фонда России (ПФР). Эту технологию сочли перспективной и уже начали тестировать и другие игроки.





БАНКИ И МФО ВЫРАВНЯЛИ ДОЛГИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СТОИМОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ ВЫШЛИ НА ОДИН УРОВЕНЬ





По итогам 2017 года эффективность взыскания коллекторами по агентской схеме долгов банков и микрофинансовых организаций (МФО) практически сравнялась. При этом микрофинансовые долги стало взыскивать вдвое сложнее, в то время как банковские - на 50% легче. В результате и стоимость услуг для банков и для МФО оказалась примерно на одном уровне - около 18% от суммы собранных долгов. По прогнозам участников коллекторского рынка, в этом году стоит ожидать роста эффективности взыскания во всех категориях и, соответственно, стоимости услуг.







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"AK&M" от 02.04.2018