Чистая прибыль Транснефти по МСФО в 2017 году снизилась на 17.65% до 191.805 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в 2017 году снизилась на 17.65% до 191.805 млрд руб. с 232.907 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 4.27% до 884.337 млрд руб. с 848.134 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 8.6% до 255.638 млрд руб. с 279.694 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.66% до 242.167 млрд руб. с 301.422 млрд руб.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 9 месяцев по МСФО снизилась на 8.61% до 166.845 млрд руб. со 182.564 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.57% до 657.802 млрд руб. с 629.048 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.5% до 203.02 млрд руб. с 206.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 8.54% до 211.276 млрд руб. с 231.004 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2017 год по РСБУ выросла на 92.26% до 58.844 млрд руб. с 30.607 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.09% до 835.937 млрд руб. с 803.084 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.65% до 61.567 млрд руб. с 48.998 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.03 раза до 74.935 млрд руб. с 36.909 млрд руб.





"AK&M" от 02.04.2018