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02/04/2018
11:32

Китай ввел пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров

Китай ввел пошлины в размере 15% на 120 наименований импортируемых из США товаров, включая фрукты и связанную с ними продукцию, а также пошлины в 25% на восемь наименований американского импорта, включая свинину и связанную с ней продукцию. Об этом сообщает "Синьхуа".

Согласно заявлению, данные шаги являются контрмерами в ответ на введенные ранее США пошлины на импорт стали и алюминия.

Несмотря на протесты по всему миру, правительство США приняло решение о введении 25% пошлины на импорт стали и 10% пошлины на импорт алюминия из ряда стран, включая Китай.

Данные меры США вступили в действие 23 марта, несмотря на нарушение ими правил Всемирной торговой организации (ВТО), что нанесло серьезный ущерб интересам Китая, говорится в заявлении.

Китай является сторонником многосторонней торговой системы и оказывает ей поддержку, приостановка действия тарифных льгот является справедливым шагом по защите интересов Китая с использованием правил ВТО, отметило министерство.

"AK&M" от 02.04.2018
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