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02/04/2018
11:42

Владельцам группы "Суммы" предъявлены обвинения в хищениях в особо крупном размере

Совладельцам и генеральному директору группы "Сумма" предъявлены обвинения в хищениях в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Об этом говорится в сообщении МВД со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов.

"Следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и статьей 210 УК РФ, по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения", - сообщила И.Волк.

30 марта сотрудниками Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах РФ, в том числе в Москве и Московской области, направленные на задержание причастных к совершению преступлений лиц, изъятие доказательств их преступной деятельности, обеспечение возмещения причиненного государству ущерба, подчеркивается в сообщении.

Основные активы группы "Сумма" сосредоточены в транспортных компаниях: 25.07% в Трансконтейнере (крупнейший в России оператор контейнерных перевозок), 25% в "Новороссийском морском торговом порте" (НМТП), 32.5% - в компании "Дальневосточное морское пароходство" (одна из крупнейших судоходных компаний РФ, Far-Eastern Shipping Company, FESCO). Холдингу также принадлежит 50% минус 1 акция "Объединенной зерновой компании" и крупный пакет акций в "Новороссийском комбинате хлебопродуктов". Кроме того, "Сумма" владеет активами в топливно-энергетическом комплексе России (82% в "Якутской топливно-энергетической компании", ЯТЭК), а также рядом активов в строительстве.


"AK&M" от 02.04.2018
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