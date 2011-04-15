Шведский концерн Duni приобрел английскую компанию Biopac

Шведский концерн Duni, один из ведущих мировых производителей упаковки и предметов сервировки стола, приобрел английскую компанию Biopac UK Ltd. у предпринимателей Марка Бригдена и Эрика Грэма. Об этом сообщает Бумпром.



Biopac принадлежит к числу ведущих в Великобритании производителей экологически устойчивой одноразовой тары и упаковки для продуктов питания и напитков.



Основанная в 2002 году компания Biopac специализируется на производстве и услугах в области тары и упаковки, изготовленной из экологически чистых материалов. Способность адаптировать упаковку продуктов питания и напитков в соответствии с потребительскими брендами и четкая ориентация на экологически устойчивые продукты привела к тому, что Biopac приобрела значительную долю на рынке в Великобритании.



Компания Biopac имеет приблизительный годовой оборот 55 млн шведских крон. Приобретение акций повлияет на чистый долг Duni около 22 млн шведских крон, который покрывается в рамках существующих кредитных средств.





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