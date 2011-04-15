Alibaba выкупает сервис доставки еды Ele.me

Alibaba Group станет владельцем китайского сервиса доставки еды Ele.me, стоимость которого оценивается в $9.5 млрд. Об этом сообщает "Коммерсант".



Китайский онлайн-ритейлер уже владел 43-процентной долей сервиса совместно со своими аффилированными компаниями Ant Small и Micro Financial Services Group. Оставшаяся часть капитала Ele.me до сих пор принадлежала поисковику Baidu. Теперь Alibaba выкупит эту долю за наличные, став единоличным владельцем сервиса. Сумма сделки не разглашается.



Ele.me является одним из лидеров на китайском рынке доставки еды и борется за доминирующее положение с Meituan Dianping — стартапом, поддерживаемым главным конкурентом Alibaba Group Tencent Holdings. Ele.me привлек в 2016 году около $1,25 млрд инвестиций, и в настоящий момент это один из самых дорогостоящих стартапов. Компания планирует провести IPO в этом году, а ее рыночная стоимость может достичь $60 млрд.



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